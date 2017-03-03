Группа "Стрелки" потеряла солистку

Недавно восставший из пепла популярный девичий коллектив "Стрелки" понес серьезную потерю. Из группы ушла эффектная солистка Тори, не на шутку расстроив коллег.

В ноябре прошлого года некогда популярная группа "Стрелки" отпраздновала 20-летний юбилей. Золотой состав коллектива воссоединился спустя восемь лет после закрытия проекта. Сексапильные Марго, Кэт, Гера, Тори выступили на одной сцене, порадовав самых преданных почитателей, и сообщили, что снова собираются блистать на эстраде вместе.

Однако не успели красотки вернуться на сцену, как между ними случилось недопонимание и "Стрелки" снова вынуждены менять состав. Причиной стал новый хит коллектива. Песню написали участницы группы Гера и Кэт.

На проникновенную композицию решили снять клип. Девушки должны были работать с полной отдачей, включая откровенные сцены. И вот этот момент устроил не всех. Тори, мама троих детей, категорически отказалась изображать любовь с незнакомцем на камеру и тем более раздеваться. Не найдя понимания среди коллег, певица покинула коллектив.

"Тори оказалась не готова участвовать в постельных сценах, которые присутствуют в клипе, – объяснила Кэт. – У каждой участницы там разыгрывается своя история любви к мужчине, которого она, как свойственно женщинам, всячески пытается удержать. А когда он все-таки уходит, осознает, что им, наверное, не по пути, и разрывает все связи с любимым – выбрасывает кольцо, сжигает платье, рвет фотографии. В общем, таким образом прощается с ним. Для меня все это носит очень личный характер. "Любить меня поздно" – это мое прощание с человеком, которого я очень любила".

Красавица-блондинка Марго хоть и опечалена потерей бойца, но решительно настроена на успех. "Уход из группы Тори нас расстроил, но мы полны сил и желаний продолжать работать, пусть и в уменьшенном, но все равно золотом составе!" – заверила исполнительница.

Как сообщили редакции Dni.Ru в пресс-службе группы "Стрелки", артистки продолжат свое творчество теперь втроем. Это, пожалуй, самый усеченный их состав. Раньше участницы коллектива выходили на сцену большой толпой. Премьера клипа намечена на весну.

Напомним, вторую жизнь "Стрелкам" дала "Дискотека 90-х". Ради ретро-концерта на сцене "Олимпийского" собрался золотой состав группы. После громкого выступления соскучившиеся по сцене певицы решили возродить коллектив.

"Это был такой кураж и драйв, что стало сразу понятно нам будет очень весело, а делиться настроением нам и раньше всегда отлично удавалось, мы умели заряжать людей позитивом!" – отметила Гера.

Исполнительницы с большим энтузиазмом взялись за работу. За считанные недели артистки выпустили две песни. Дебютная композиция "Влюбленный мужчина" была написана в стиле "старых" "Стрелок" и успела полюбиться слушателям.