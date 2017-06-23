Максакова назвала отца своих детей большой ошибкой

Певица Мария Максакова, сбежавшая из России на Украину, шокировала общественность рассказом о своих старших детях. Оперная дива назвала отца старших отпрысков большой ошибкой.

Мария холит и лелеет младшего наследника Ивана, рожденного от экс-депутата Дениса Вороненкова. Исполнительница с гордостью показывает фото мальчика, рассказывает о его успехах (мол, развивается малыш с опережением) и сдувает с него пылинки.

Поговаривают, что старших детей – 12-летнего сына Илью и восьмилетнюю дочь Людмилу, отцом которых является бизнесмен и криминальные авторитет Владимир Тюрин, Мария совсем забросила. СМИ писали, что Максакова даже не приехала из Киева в Москву на День рождения своей малышки.

В откровенном интервью исполнительница подтвердила, что почти не общается со старшими отпрысками из-за сложных отношений с бывшим возлюбленным, родным папой Ильи и Людмилы. "В жизни у меня была, к сожалению, большая ошибка – очень неудачный выбор отца первых детей. Он в этом качестве неубедителен", – позволила себе шпильку в адрес Тюрина оперная дива.

Мария заявила, что Владимир долгое время не помогал ей с воспитанием сына и дочки. "Первые 12 лет эти детишки висели исключительно на мне. Я занималась абсолютно всем, развивая в них существующие и несуществующие таланты. Потому что заставить их разговаривать на нескольких языках и прилично играть на музыкальном инструменте – задача не из самых легких", – раскритиковала своих отпрысков представительница знатной семьи.

enter; width:100%;"> Публикация от Аня Максакова (@a_maxakoff) Апр 5 2017 в 11:43 PDT

Теперь пришла очередь папы воспитывать детей. "В конце концов, если они поживут сейчас со своим биологическим отцом еще 12 лет – это проблема, чтобы меня осуждать? Вот и пусть поживут, если так сложилось. У них это взаимно. Им нравится. Если я не хочу общаться с их отцом, то, соответственно, дозирую общение с детьми. И что теперь делать?" – цитирует возмущенную Максакову украинский сайт "Факты".

Артистка сказала, что это надолго. По словам звезды, она совершенно спокойно обрубила все контакты. "Понимаете, внутри собственной семьи мне пришлось провести некую демаркационную линию. Осознаю, что в ближайшей перспективе не увижу ни родителей, ни старших детей. Такова жизнь", – смирилась Мария и поклялась, что ей абсолютно безразлично, что о ней думают все эти люди.

Максакова заметила, что с некоторых пор стала жестче по характеру. "Просто, если бы не трагедия, я, наверное, была бы в чем-то компромисснее и мягче. Но, когда все это случилось, расстреляли половину меня. Куда подевалась та сговорчивая и компромиссная часть, понять не могу, – разводит руками певица. – Вместе с Денисом и погибла. С тех пор остался другой человек".