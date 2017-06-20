Муж выгоняет звезду "Голоса" из дома

Семейная жизнь певицы Оксаны Казаковой дала трещину. Звезда телепроекта "Голос" призналась, что ищет новое жилье, потому что муж требует покинуть квартиру.

О том, что Оксана Казакова ищет квартиру, стало известно благодаря ее посту в Instagram. Журналисты связались с артисткой, чтобы узнать подробности. "У меня есть причины. С мужем развожусь", – коротко оповестила репортеров певица.

Оказалось, что проблемы в семейной жизни у Оксаны начались тогда, когда у ее матери обнаружили тяжелое заболевание печени. При этом муж не смог ей помочь. "Когда моим родителям нужна была помощь, сразу любовь куда-то пропала. Все начало тогда рушиться. В последний год я вижу другого человека, он изменился, даже не понимаю, кто рядом со мной. Он перестал мне быть родным", – цитирует Казакову Starhit.

Дело в том, что из-за неутешительного диагноза матери Оксане пришлось перевезти родителей в Москву. При этом на протяжении 12 лет брака она с ними общалась только по телефону. Когда же они прибыли в столицу, то их присутствие, по словам певицы, муж "воспринял в штыки".

Публикация от Оксана Казакова (@oxanakazakova) Июн 18 2017 в 9:29 PDT

"Он потребовал покинуть жилье в срочном порядке 10 июля, потому что они доставляют дискомфорт. К сожалению, таких категоричностей, сложностей и раньше было не мало! Всегда его поддерживала и в горести, и в радости и любила до умопомрачения, я совсем не ожидала такого поступка, особенно в самый сложный момент..." – призналась Оксана.

Ситуация усугубляется тем, что именно муж является собственником квартиры, а ей не принадлежит никакая доля. "Я прописана в квартире, но она полностью оформлена на Алексея. Хотелось бы, чтобы он поступил иначе, как настоящий мужчина", – выразила надежду Казакова.

Тем не менее, как сообщила Оксана, ей удалось договориться с ним продать или обменять эти апартаменты. Несмотря на сложности в общении с супругом, певица пока боится подавать на развод. Однако Казакова сомневается, что у их брака светлое будущее. "К сожалению, светлых и чистых отношений уже не получится. Но после такого общения супруга с моими родителям, я не знаю, как мы вновь поладим", – заявила артистка.