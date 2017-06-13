Максакову тошнит от "ожившего" Вороненкова

Оперная дива Мария Максакова отреагировала на сенсационные новости о том, что ее покойного мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, видели живым на одной из улиц Тель-Авива. Исполнительница в беседе с журналистами была предельно краткой.

Ранее интернет-пространство всколыхнули слова завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елены Дунаевой. Она уверенно заявила, что встретила на днях в Израиле беглого политика, который был убит в Киеве в марте.

"Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", – сообщила женщина.

Журналисты посчитали, что при современных технологиях положить в гроб вместо Вороненкова могли кого угодно. Акулы пера даже отметили, что у жены Дениса Марии Максаковой якобы было приподнятое настроение во время похорон. Мол, певица не могла сыграть скорбь, так как знала, что ее возлюбленный жив.



Репортеры связались с вдовой, чтобы узнать ее мнение поводу "воскрешения" Вороненкова. "Тошнит", – лаконично ответила Максакова и завершила разговор.

Другие журналисты обратились к эксперту по безопасности, руководителю школы охраны "БАЯРД" Станиславу Гнездилову, чтобы узнать, может ли быть жив Вороненков. "Могу вам сказать со стопроцентной уверенностью: никакой инсценировки в Киеве не было", – заявил мужчина.

"Если вы внимательно посмотрите видеозапись убийства Вороненкова, то убедитесь: это была обычная перестрелка, два человека просто, простите, "мочили" друг друга", – поделился своими соображениями Гнездилов. – Смотрите: киллер подошел, убил Вороненкова, затем практически в упор выстрелил в охранника. Охранник же начал вести себя как непрофессионал – додумался палить в городе, где много прохожих, буквально наугад. Хорошо еще, что попал в преступника. Я специально неоднократно просматривал запись – ничего там инсценировано не было, просто в таком исполнении это не делается".

Эксперт назвал и убийцу, и телохранителя депутата дилетантами. "Здесь есть одно тонкое место: да, убийство произошло. Вопрос только – кого именно убили – Вороненкова или же его дублера? Сказать это наверняка сложно…" – цитирует Гнездилова сайт Ura.ru.

Отметим, что ранее репортеры нашли объяснение, почему экс-депутат направился именно в Израиль. Там находятся лучшие в мире клиники пластической хирургии. Незадолго до гибели Вороненкова появились слухи о том, что бывшие подельники собираются его убрать. Эта информация могла вынудить мужа Максаковой разыграть собственную смерть.

"Применяются ли сегодня инсценировки для того, чтобы уберечь себя в дальнейшем от расправы? Конечно! За примерами далеко ходить не надо – вспомните хотя бы 90-е годы. Тогда, пожалуй, треть криминальных авторитетов осталась жива именно благодаря тому, что вовремя инсценировала собственную гибель. Скорее всего, многие из них до сих пор живут где-то с измененной внешностью", – не исключает и такого исхода эксперт.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре. Максакова отказалась выяснять детали убийства мужа.