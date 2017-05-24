Овдовевшая Максакова изуродовала себя

Белокурые локоны всегда были визитной карточкой Марии Максаковой. Однако после убийства ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова оперная дива сильно изменилась: похудела на 16 килограммов и сделала себе короткую стрижку.

Мария Максакова была не из тех певиц, которые часто экспериментируют со своей внешностью. Оперная дива всегда носила светлые длинные волосы. Они даже были ее отличительной чертой. Однако все изменилось после того, как 23 марта в Киеве убили ее супруга, экс-депутата Дениса Вороненкова.

Вначале похудевшая буквально за полтора месяца на более чем десять килограммов Максакова отстригла волосы до уровня выше плеч и сделала челку. Новой прической могли любоваться все зрители и находящиеся в студии гости передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященной недавно прошедшему на Украине "Евровидению".

Однако, по-видимому, что-то пошло не так или Марии не понравился результат, потому что затем она сделала еще одну стрижку. На сей раз Максакова осталась практически без волос, о чем свидетельствуют новые изображения артистки.

Публика немедленно отреагировала на преображение Марии. "Мария вы красавица!", "ух ты! ) стрижка Вам очень идет 👍", "Вам очень идёт новая прическа. Счастья Вам и Вашим детям", "Очень удачная стрижка! Пусть с этой стрижкой уйдут все твои черные полосы! Ты ж моя лапа!", "Машенька, бесподобноооо! Вам так здорово с новой стрижкой! Пусть новый образ привнесет в жизнь новые позитивные и радостные события!", "Стрижка -клааасссссссс", "Прежняя прическа осталась в прошлом, а новая классная,как свежий ветер перемен!!!" – одобрили новый образ артистки фанаты.

Однако не все оценили по достоинству стрижку Максаковой. "А мне кажется, что она себя просто изуродовала! У нее ж щеки как у хомяка! Куда ей такая прическа???", "Ой, умора!!!! Парикмахер явно отомстил ей за что-то)))))", "в незалежной реально стричь не умеют", "цирюльник был в коме, когда кромсал эти вытравленные патлы, явно", – разнесли в пух и прах стрижку Марии Максаковой.

Между тем певица дала свежее интервью журналистам. Мария высказалась относительно инцидента, случившегося после ее появления на шоу Малахова. После цитирования певицей Льва Толстого в своем аккаунте актер Стас Садальский, близкий друг материи Марии, обратился к той с замечанием от Людмилы, что, дескать, она неправильно выразила мысль классика.

"Я чуть в обморок не упала… Они услышали не то, ЧТО я хотела сказать словами классика. Тем более речь шла как раз о моих отношениях с матерью. Они услышали, что вместо "руки сломаны", я сказала "руки отрезаны". Ошиблась. Мама посетовала, что меня плохо учили литературе. И Садальский должен был мне это передать, чтобы впредь я "не перевирала Толстого". Из всех событий моей жизни в последние месяцы, маму больше всего покоробила неточная цитата!" – возмутилась Максакова.

Мария призналась, что не получает "никакого удовольствия" от ссоры с матерью. "В первые дни после гибели Дениса я вообще была одним натянутым нервом. Конечно, возможно при других обстоятельствах ничего из того, что она говорит не стало бы поводом для конфликта. Ведь что бы она ни говорила, она меня родила и это важнее. Но в тот момент, я это восприняла, как удар в спину", – призналась певица в недавнем интервью.

Зашла речь и о старших детях Максаковой, которые находятся в России. Она призналась, что очень их любит и скучает. "Но сейчас у них все хорошо: они учатся, довольны жизнью. Не рыдают в трубку, когда слышат мой голос. А когда они захотят меня увидеть, то смогут приехать ко мне", – заключила Мария Максакова.