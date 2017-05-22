Максакова показала фото молодого "красавца" Вороненкова

Мария Максакова продолжает делиться подробностями личной жизни покойного мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. На сей раз оперная дива опубликовала фотографию, на которой запечатлен мужчина в далеком 1995 году.

Мария Максакова, стремительно похудевшая после смерти мужа на 12 килограммов, регулярно напоминает о себе. Причем делает это не только благодаря даче интервью журналистам, но и собственному аккаунту в социальной сети Facebook. Мария публикует там не только ссылки на материалы с собой в главной роли, но и различные фотографии частного характера.

К примеру, Максакову опубликовала снимок, на котором запечатлен 24-летний Денис Вороненков. Судя по комментарию, который оставила оперная дива к фотографии, этот кадр ей любезно предоставили в пользование. Не удержалась Мария от оценок. "Какой Денис красавец!! Выпуск 95 года. Золотая медаль. Спасибо за фото!" – написала Максакова.

На фотографии Денис Вороненков (крайний слева) запечатлен в обществе матери и близких знакомых. Кстати, именно поклонники догадались, что рядом с будущим мужем Марии Максаковой запечатлена потенциальная свекровь. "Если рядом с Денисом мама, то они очень похожи 😻Взгляд, форма носа, улыбка... Красивая семья одним словом ❤️ 🙏🏻 ", "Вот это Вы провели экспертизу!)) Виртуозно!))) Теперь и маму увидели 👍", "Могу предположить, что справа от мамы– сестра Дениса) Но не уверена 🙈", – прокомментировали фотографию внимательные подписчики Максаоков.й Мария им ответила: "Да, Мама)".

Ранее в интервью Мария Максакова рассказала о своей жизни в Киеве после убийства супруга Дениса Вороненкова и почему не вернулась в Россию. "Как они себе это видят? Здесь могила. Я что должна делать? Кто будет за ней ухаживать, всем заниматься? Еще сорока дней не было, они уже орали… А куда я могу поехать?!" – задала риторический вопрос певица.