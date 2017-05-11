Крым обратился к униженной на "Евровидении" Джамале

Проблемы с посещением полуострова у украинской певицы Джамалы могут возникнуть лишь из-за Киева, считает постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. Крымские власти готовы пригласить исполнительницу в гости.

Джамалу готовы принять в Крыму, где она может дать концерт. По словам Георгия Мурадова, в России никто и ничто не мешает ей это сделать. Власти Крыма еще в 2016 году заявили, что будут рады видеть певицу на полуострове, и приглашение остается в силе, напомнил он.

"Могу с высокой долей уверенности говорить, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление", – цитирует постпреда Крыма при президенте России ТАСС. "Никто никаких препятствий этому талантливому человеку не чинит", – заверил Мурадов.

Он добавил, что считает нужным отправить артистке приглашение. "Я этот вопрос согласую с руководством республики, чтобы она не сомневалась в том, что мы с почтением относимся к ее близким (проживающим в Крыму. – Прим. ред.), к ее роду, и хотим, чтобы она повидалась со своими близкими", – заявил вице-премьер Крыма.

Министр культуры региона Арина Новосельская отметила, что заявку Джамалы на выступление в Крыму игнорировать не станут. "К нам концертный директор или продюсер не обращался. Когда будет обращение, тогда и будем рассматривать, конечно, как любую заявку", – пообещала она.

Благодаря победе Джамалы на "Евровидении-2016" конкурс в этом году проходит в Киеве. В беседе с журналистами она выразила желание спеть на территории России. "Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен", – пожаловалась исполнительница.

Как писали Dni.Ru, на Украине Джамалу то и дело унижают. Сначала организаторы "Евровидения" не пустили ее на красную дорожку во время церемонии открытия 62-го смотра. Затем не дали открыть трансляцию первого полуфинала. А после этого выступление Джамалы вырезали из эфира, заменив рекламным блоком.