Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)

24-летняя дочь Курта Кобейна Фрэнсис Бин буквально ворвалась в мир моды. Судя по новым фото девушки, наследница легендарного музыканта стала настоящей красавицей.

Фрэнсис Бин Кобейн снялась для новой коллекции всемирно известного дизайнера Марка Джейкобса. Девушка, которая, по ее собственному признанию, не любит гранж, в свое время буквально боготворимый ее именитыми родителями Куртом Кобейном и Кортни Лав, приняла участие в съемке одежды, соответствующей именно этому стилю.

Общественность пришла в восторг от внешности девушки. Действительно, Фрэнсис, которая никогда не стремилась быть в центре внимания, блистать на красных дорожках и позировать журналистам, предстала перед зрителями настоящей красавицей – пухлые губы, большие светлые глаза, великолепная фигура. По всей видимости, Фрэнсис решила открыть новую страницу в своей жизни и выйти из тени.

Если внимательно посмотреть фотографии дочери Курта Кобейна, которые девушка размещает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, то можно судить о том, что Фрэнсис. как это свойственно многим привлекательным девушкам, старается не акцентировать внимание на своей внешности. Наследница музыканта предпочитает свободную одежду, джинсы и свитера. А зря!

Фото опубликовано Frances Bean Cobain (@space_witch666) Янв 31 2017 в 7:11 PST

Впрочем, акулы модного бизнеса давно уже приметили Фрэнсис. Если судить по фото, которые девушка выложила в своем аккаунте, съемка у Марка Джейкобса для нее не первая. А это значит, что Фрэнсис будут и дальше приглашать для рекламы известных брендов.

Фото опубликовано Frances Bean Cobain (@space_witch666) Янв 8 2017 в 3:00 PST

Напомним, Фрэнсис Бин Кобейн родилась 18 августа 1992 года. Свое имя она получила от Фрэнсис МакКи, вокалистки любимой Куртом Кобейном шотландской тви-поп-группы The Vaselines. Вскоре после появления малышки на свет новоиспеченным родителям пришлось столкнуться с правоохранительными органами – лос-анджелесский Департамент по делам детства возбудил против них дело о лишении супругов родительских прав.

Фото опубликовано Frances Bean Cobain (@space_witch666) Дек 25 2016 в 3:48 PST

Дело в том, что незадолго до рождения Фрэнсис Кортни Лав дала интервью, в котором призналась, что недолгое время принимала героин, еще не зная, что беременна. Журналистка, разговаривавшая с ней, представила все так, будто Кортни на всем протяжении беременности баловалась наркотиками, и призналась, что очень "обеспокоена" этим обстоятельством.

Фото опубликовано Frances Bean Cobain (@space_witch666) Дек 12 2016 в 12:25 PST

Лав категорически отрицала это, однако журналистка уверяла, что у нее есть соответствующие записи. Тем не менее, Кортни и Курту удалось отстоять свое право на самостоятельное воспитание дочери. Однако их обязали регулярно проходить тесты на наркотики.

Фото опубликовано Frances Bean Cobain (@space_witch666) Окт 4 2016 в 6:22 PDT

Как писали ранее Dni.ru, основатель и фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн был найден мертвым 8 апреля 1994 года в теплице за своим домом в Сиэтле. Исполнитель вколол большую дозу героина, а после этого выстрелил в голову из ружья. Говорят, Кобейн покончил с собой именно из-за наркотиков.

