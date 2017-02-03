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Дочь Курта Кобейна стала красавицей (фото)
Фрэнсис Бин Кобейн снялась для новой коллекции всемирно известного дизайнера Марка Джейкобса. Девушка, которая, по ее собственному признанию, не любит гранж, в свое время буквально боготворимый ее именитыми родителями Куртом Кобейном и Кортни Лав, приняла участие в съемке одежды, соответствующей именно этому стилю.
Общественность пришла в восторг от внешности девушки. Действительно, Фрэнсис, которая никогда не стремилась быть в центре внимания, блистать на красных дорожках и позировать журналистам, предстала перед зрителями настоящей красавицей – пухлые губы, большие светлые глаза, великолепная фигура. По всей видимости, Фрэнсис решила открыть новую страницу в своей жизни и выйти из тени.
Если внимательно посмотреть фотографии дочери Курта Кобейна, которые девушка размещает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, то можно судить о том, что Фрэнсис. как это свойственно многим привлекательным девушкам, старается не акцентировать внимание на своей внешности. Наследница музыканта предпочитает свободную одежду, джинсы и свитера. А зря!
Впрочем, акулы модного бизнеса давно уже приметили Фрэнсис. Если судить по фото, которые девушка выложила в своем аккаунте, съемка у Марка Джейкобса для нее не первая. А это значит, что Фрэнсис будут и дальше приглашать для рекламы известных брендов.
Напомним, Фрэнсис Бин Кобейн родилась 18 августа 1992 года. Свое имя она получила от Фрэнсис МакКи, вокалистки любимой Куртом Кобейном шотландской тви-поп-группы The Vaselines. Вскоре после появления малышки на свет новоиспеченным родителям пришлось столкнуться с правоохранительными органами – лос-анджелесский Департамент по делам детства возбудил против них дело о лишении супругов родительских прав.
Дело в том, что незадолго до рождения Фрэнсис Кортни Лав дала интервью, в котором призналась, что недолгое время принимала героин, еще не зная, что беременна. Журналистка, разговаривавшая с ней, представила все так, будто Кортни на всем протяжении беременности баловалась наркотиками, и призналась, что очень "обеспокоена" этим обстоятельством.
Лав категорически отрицала это, однако журналистка уверяла, что у нее есть соответствующие записи. Тем не менее, Кортни и Курту удалось отстоять свое право на самостоятельное воспитание дочери. Однако их обязали регулярно проходить тесты на наркотики.
Как писали ранее Dni.ru, основатель и фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн был найден мертвым 8 апреля 1994 года в теплице за своим домом в Сиэтле. Исполнитель вколол большую дозу героина, а после этого выстрелил в голову из ружья. Говорят, Кобейн покончил с собой именно из-за наркотиков.
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