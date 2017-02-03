Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха

Сердце известной австралийской певицы Кайли Миноуг разбито. Ее молодой избранник оказался ей неверен, и артистка его со скандалом выгнала из дома.

В личной жизни Кайли Миноуг снова наступила черная полоса. 48-летняя австралийская исполнительница узнала об измене своего жениха, 29-летнего актера Джошуа Сассе. Как утверждает The Sun, когда информация о неверности возлюбленного дошла до певицы, она закатила ему жуткий скандал и выгнала из дома. "Она ему больше не верит", – сообщили журналистам в близком окружении певицы. В довершение артистка сняла кольцо, которое Джошуа преподнес ей на помолвку.

Как выяснили ушлые репортеры, за спиной Миноуг Сассе крутил роман с 34-летней Мартой Миланс. Со знойной испанкой Джошуа познакомился на съемочной площадке фильма "Завтра не будет". Говорят, вся команда, которая работала над картиной, была в курсе их интрижки. По всей видимости, слухи дошли и до самой Кайли Миноуг.

"Кайли абсолютно разбита и опустошена. Она ведь действительно думала, что он ее единственный", – рассказали друзья артистки. А некоторые папарацци умудрились заснять Миноуг, когда она со слезами на глазах о чем-то рассказывала приятельнице.

Говорят, Джошуа клялся и божился Кайли, что он прекратил отношения с Мартой, однако певица не захотела слушать жениха и указала ему на дверь. В настоящее время Сассе находится в доме своих родителей.

Как писали Dni.ru, певица Кайли Миноуг и английский актер Джошуа Сасс впервые вместе вышли в свет в середине октября 2015 года. Влюбленные появились, держась за руки, на представлении музыкального театра в Лондоне. За считанные часы фотографии пары облетели мир.

Кайли и Джошуа не смутила 20-летняя разница в возрасте. Артистка не считала, что разница в возрасте может стать проблемой в отношениях, а также спокойно восприняла тех, кто их осудил. Миноуг призналась, что чувствует себя по-настоящему счастливой, а это, по ее мнению, главное.