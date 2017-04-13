Сильвестр Сталлоне попал в скандал
Как сообщает The Hollywood Reporter, Высший суд Лос-Анджелеса уже занимается рассмотрением дела. Сталлоне убежден, что киностудия намеренно скрыла от него кассовые сборы.
Премьера фантастического боевика "Разрушитель" состоялась в октябре 1993 года. Фильм собрал более 58 миллионов долларов в кинопрокате США.
Исполнитель роли Джона Спартана напомнил, что мировые сборы картины составили больше 150 миллионов долларов. Кроме того, боевик пользовался огромным успехом на DVD.
В иске юристы Сталлоне особо отметили, что представители Warner Bros известны своей жадностью и алчностью. В документах сказано, что подобными методами работы киностудия занимается "оскорблением международного культового таланта".
Известно, что еще двадцать лет назад Сталлоне неплохо заработал на съемках в "Разрушителе". Однако артист считает, что его обманули. Точная сумма судебного иска содержится в строжайшей тайне.
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