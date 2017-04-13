Сильвестр Сталлоне попал в скандал

Сильвестр Сталлоне подал судебный иск на компанию Warner Bros. Голливудский актер считает, что ему не доплатили за фильм, снятый в 1993 году.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Высший суд Лос-Анджелеса уже занимается рассмотрением дела. Сталлоне убежден, что киностудия намеренно скрыла от него кассовые сборы.

Премьера фантастического боевика "Разрушитель" состоялась в октябре 1993 года. Фильм собрал более 58 миллионов долларов в кинопрокате США.

Исполнитель роли Джона Спартана напомнил, что мировые сборы картины составили больше 150 миллионов долларов. Кроме того, боевик пользовался огромным успехом на DVD.

В иске юристы Сталлоне особо отметили, что представители Warner Bros известны своей жадностью и алчностью. В документах сказано, что подобными методами работы киностудия занимается "оскорблением международного культового таланта".

Известно, что еще двадцать лет назад Сталлоне неплохо заработал на съемках в "Разрушителе". Однако артист считает, что его обманули. Точная сумма судебного иска содержится в строжайшей тайне.