Кобзон раскрыл подробности смерти Задорнова

Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал о смерти юмориста Михаила Задорнова. Оказывается, сатирик скончался вечером 9 ноября, но это держалось в тайне.

"Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", – цитирует Иосифа Кобзона RT.

Депутат Госдумы отметил, что сожалеет о гибели артиста. "Будем скорбеть всей страной", – заявил он НСН.

Больше года Михаил Задорнов боролся с раком головного мозга. Сатирик прошел курс химиотерапии, и, по его словам, лечение в Германии дало результаты. Однако артисту был необходим покой, поэтому он попросил журналистов перестать создавать ажиотаж вокруг его персоны.

Летом 2017 года Задорнов объявил, что отказался от лечения. Юморист отметил, что хочет просто побыть с родными. В конце октября Семен Альтов дал понять, что состояние его коллеги значительно ухудшилось. "Знаю, что все очень плохо, но комментировать не имею морального права", – сообщил сатирик.

В начале ноября стало известно, что Задорнов сменил религию. Юморист отказался от неоязычества и принял православие, после чего соборовался.