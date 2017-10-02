Любовница Дмитрия Тарасова на девятом месяце

Эксклюзив Особое мнение Интервью Шурыгина устроила пьяную лесби-вечеринку Семейная драма Лидии Федосеевой-Шукшиной

Выбор читателей

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
партнеры
Понедельник 2 октября
Лента новостей
20:36
МИД высмеял американских разведчиков
20:33
5 самых вредных повседневных привычек
20:17
В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта
19:53
В Москве столкнулись такси "Яндекс" и Uber
19:03
В Сети показали "убийцу" нового iPhone
18:44
США решились на захват российского консульства
18:38
Как изменился Рунет за 10 лет
18:27
Российские мамочки показали свои таланты
18:07
В Москве загорелся крупный автосервис
18:06
Когда россияне начнут богатеть
17:58
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
17:27
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова
17:23
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лас-Вегасе
16:59
Москвич пригрозил сжечь дом из-за холода в квартире
16:51
Бойня в Лас-Вегасе стала расплатой за грехи американцев
16:49
Водные процедуры приводят к скорой старости
16:24
В "минировании" Москвы найден американский след
16:18
Напуганный счетом постоялец сбежал из отеля по проводам (видео)
15:54
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
15:51
Трамп подал дурной пример горячим каталонцам
15:48
В Самаре самолет рухнул в реку
15:34
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
15:26
Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
15:26
"ЕР" обсудит бюджет-2018 с избирателями
15:26
В ФСБ подтвердили гибель солдата на границе с Украиной
15:12
В Москве загорелся бизнес-центр
15:11
Капитана подводной лодки уволили из-за секса с офицером
15:00
Женщины-рецидивистки восхитили грацией (видео)
14:59
В Москве установят новые уличные туалеты
14:39
Евросоюз нанес сокрушительный удар по Украине
14:36
В России резко подорожает рыба
14:30
Полсотни россиян оказались в центре бойни в Лас-Вегасе
14:24
У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
14:10
Как изменилась Савичева после родов
13:56
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
13:44
Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу
13:40
Собянин поздравил с юбилеем Серебренникова
13:39
Секретное российское оружие вызвало панику на Западе
13:35
Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
13:15
Ночные рейды беспардонных американцев ужаснули МИД
13:03
Прикованная к коляске "мисс мира" родила третьего ребенка
12:48
"Жесткий и успешный": Эрнст вошел в список мировой элиты
12:46
Нобелевскую премию по медицине вручили за биологические часы
12:37
Екатерина Варнава: Я всех раздражала
12:25
Порошенко пошел на пожизненное
12:25
Очевидцы сняли огромное НЛО над своими домами
12:20
В "Бутырке" найден мертвым заключенный
12:11
Киеву привиделись "несметные полчища" России в Донбассе
12:05
Стрелком из Лас-Вегаса назвали известного комика
12:05
Неожиданная замена Познеру на Первом канале
11:35
Частый секс снижает риск смерти мужчин
11:26
Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве
11:19
Каталония захлебнулась в крови
10:55
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
10:51
Обокравший Малышеву Козел задержан
10:45
Из черной дыры космоса вырвался загадочный объект
10:34
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
10:14
"ВКонтакте" запретили долго слушать музыку
10:13
В Лас-Вегасе расстреляли десятки человек: фото и видео с места ЧП
09:48
В семье звезды сериала "Ольга" новая смерть
09:47
В Москве школьник проломил череп юноше
09:28
Кофе поможет сбросить лишний вес
09:24
Безработная москвичка обиделась и изрезала собутыльника
09:10
Шопинг оказался полезнее секса
09:07
Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком
09:04
В кафе в центре Москвы умерла девушка
08:57
ЦБ лишил лицензии крупный столичный банк
08:50
На вокзале в Москве мужчину раздавило между платформой и поездом
08:40
Почему Каталония хочет отделиться от Испании
08:35
Багдасарян снялась полностью обнаженной
08:25
Протопопов тайно кремировал умершую от рака Белоусову
08:20
Подробности свадьбы изнасилованной Шурыгиной
08:01
Собянин согрел замерзшего в собственной квартире Малахова
07:52
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
21:57
Дочери и внуки бросили Лидию Федосееву-Шукшину
21:20
Тяжелобольная жена Петренко обманута и унижена
19:19
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
17:55
В Москве женщину сбил трамвай
17:42
На вокзале Марселя неизвестный зарезал двоих прохожих
17:23
В московском ТЦ при катании на аттракционе пострадала девочка
17:09
Шепелев заговорил о дочери
16:45
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
16:35
В Якутии введен режим ЧС
16:23
Всемирные шахматы
16:01
Российского борца-чемпиона зверски избили в Петербурге
15:39
В Каталонии из-за референдума произошли массовые беспорядки
15:14
Как изменилась Чулпан Хаматова
14:59
Загрязнение воздуха в Москве признали опасным
14:35
Дима-людоед в холодной одиночке скучает по жене
14:12
На юге Москвы нашли изрезанный труп пенсионера
13:56
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
13:27
Солнцев назвал актера Степанова тряпкой
12:53
Брокер-неудачник задушил дочь полотенцем и погиб
12:34
В Подмосковье поезд протаранил машину
12:22
Лучшие роли Олега Ефремова
12:02
Виторган ужаснул шутками со смертью
11:40
Правительство Красноярского края ушло в отставку
11:22
Якутск остался без электричества из-за аварии на ГРЭС
11:12
Екатерина Андреева ошеломила признанием
10:51
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Мария Максакова вернулась домой
Шепелев заговорил о дочери
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
Шоу-бизнес

Любовница Дмитрия Тарасова на девятом месяце

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94
Возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась радостной новостью. Девушка заявила, что уже более полугода счастлива в отношениях со спортсменом.

Продолжение: Свадебные фото Марии Куликовой
прочитано 7268 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Костенко опубликовала фотографию, на которой запечатлена улыбающейся на фоне двух громадных букетов роз. "9 months full of Love ❤️ 💗 #🔐 #🎁" – коротко подписала снимок счастливая Костенко. В переводе с английского это значит: "Девять месяцев, наполненных любовью".

ПО ТЕМЕ

У Дмитрия Тарасова нашли внебрачного сына

Любовницу Тарасова обругали за появление в "Прямом эфире"

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Таким образом, Анастасия дала понять подписчикам, что у них с возлюбленным, футболистом Дмитрием Тарасовым важная дата – влюбленные уже более полугода вместе и абсолютно счастливы. Отметим, что Анастасия предпочитает публично не рассказывать о своей частной жизни, поэтому признание о том, что она уже на девятом месяце счастливых отношений с Тарасовым для поклонников пары прозвучало откровением.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)

Впрочем, нашлись и те, кто выступил с критикой в адрес Анастасии и Дмитрия. Как правило, этими людьми являются преданные поклонники бывшей супруги футболиста, ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2", певицы Ольги Бузовой.

"10,5 млн людей будут счастливы, когда он и от тебя укатит, наставив рога. Так что держи его или держись за него)))" (видимо, под количеством человек понимается число подписчиков аккаунта Ольги Бузовой в Instagram. – Прим.ред.), "Кто это? Она продает цветы? Или это напрокат для фотки?", "А вы прямо в день развода познакомились?)) и с этого дня начали отношения?)) если уже косить под порядочную, так пишите хоть 7 месяцев)) смешно конечно, что все, кто вас видел вместе намного раньше развода, да и остальные в принципе, знают, что отмечаете вы год, если не больше)) какие там 9 месяцев?))" – прокомментировали фото пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева2 октября 2017, 15:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

567

комментарии

Политика

Ночные рейды беспардонных американцев ужаснули МИД
Порошенко пошел на пожизненное
Киеву привиделись "несметные полчища" России в Донбассе
Каталония захлебнулась в крови

Шоу-бизнес

Врач шокирован видом инфицированной Довлатовой
Борисова навсегда останется жить с наркоманами
Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье

Проишествия

Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве
Брокер-неудачник задушил дочь полотенцем и погиб
Основатель КВН умер после болезни

Lifestyle

Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
"Жесткий и успешный": Эрнст вошел в список мировой элиты
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
Шоу-бизнес

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой

В отрыв ушла и разбитная мать дважды изнасилованной девицы
Шоу-бизнес

Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком

Знаменитости высказались о новоиспеченной певице
Шоу-бизнес

В семье звезды сериала "Ольга" новая смерть

Умер родной брат экс-супруга актрисы
Шоу-бизнес

Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой

Всемирно известная модель вызвала недоверие своим видом

Гороскоп

Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года
Екатерина Андреева полностью переломала себя

Фоторепортажи

Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
Как изменилась Чулпан Хаматова
Лучшие роли Олега Ефремова

Спорт

У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
Протопопов тайно кремировал умершую от рака Белоусову
Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке

Регионы

Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
Женщины-рецидивистки восхитили грацией (видео)
Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу
Раскрыта личность расстрелявшего сослуживцев военного
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru