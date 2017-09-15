У Дмитрия Тарасова нашли внебрачного сына

У бывшего супруга Ольги Бузовой нашли внебрачного ребенка. По некоторым данным, наследнику футболиста Дмитрия Тарасова не менее трех лет.

В Сети появилась информация о том, что у звезды спорта есть сын. Об этом в микроблоге cпортсмена сообщила одна из его подписчиц.

Дмитрий показал публике, насколько счастлив с новой возлюбленной моделью Анастасией Костенко. Он выложил общий снимок на своей страничке в Instagram. Вскоре фото прокомментировала некая im_princess36. Она и поведала о наследнике футболиста.





"Он ни с кем не будет, у него натура такая! Он после рождения дочери завел роман со мной, сын родился, а он прекрасно знает, помогал года три, а потом мы не нужны стали!", – заявила женщина.





Но на нее тут же набросились преданные фанатки Тарасова. "Так тебе и надо!!! Тебя не учили, что с чужими мужьями спать нельзя?!", – написала ей одна из почитательниц талантов Дмитрия.





Однако якобы "брошенная мать" за словом в карман не полезла. "Он женился не по любви, а потому что Оксана была в положении, о любви там речи не было", – написала она, призвав футболиста вспомнить о своих отцовских обязанностях. Подписчики завалили ее множеством вопросов, и она попыталась убедить их в своей правоте.

Публикация от Лилия Деревщукова (@im_princess36) Сен 14 2017 в 2:31 PDT

При этом фолловеры вспомнили интервью Ольги Бузовой, в которых телеведущая признавалась, сколько ей приходилось терпеть в браке с Тарасовым, и даже намекала на неоднократные измены мужа с ее подругами. Исходя из этого некоторые предположили, что у Дмитрия действительно может быть внебрачный сын.