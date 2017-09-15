У Дмитрия Тарасова нашли внебрачного сына
В Сети появилась информация о том, что у звезды спорта есть сын. Об этом в микроблоге cпортсмена сообщила одна из его подписчиц.
Дмитрий показал публике, насколько счастлив с новой возлюбленной моделью Анастасией Костенко. Он выложил общий снимок на своей страничке в Instagram. Вскоре фото прокомментировала некая im_princess36. Она и поведала о наследнике футболиста.
При этом фолловеры вспомнили интервью Ольги Бузовой, в которых телеведущая признавалась, сколько ей приходилось терпеть в браке с Тарасовым, и даже намекала на неоднократные измены мужа с ее подругами. Исходя из этого некоторые предположили, что у Дмитрия действительно может быть внебрачный сын.
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