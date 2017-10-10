Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление

Михаил Задорнов написал пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте", в котором высказался о своем самочувствии. Сатирик попросил прекратить спекулировать на его здоровье и поблагодарил московских медиков за все, что они делают для его спасения.

Для начала Михаил Задорнов поблагодарил многочисленных поклонников за поддержку. "Мне приятно, что вы меня не забываете. Я благодарен всем тем, кто меня поддерживает, подбадривает, желает выздоровления. Ваши письма и комментарии в сети придают мне силы, заряжают положительной энергией, вселяют желание жить. Спасибо вам!" – поблагодарил сатирик.

Однако писатель расстроен теми спекуляциями, которые разводят некоторые СМИ вокруг его болезни. Задорнов заявил, что ни члены его семьи, ни друзья не будут никому рассказывать подробностей его состояния и ходить по ток-шоу, чтобы обсуждать это. "Но есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу", – с издевкой отметил Задорнов.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Окт 9 2017 в 5:13 PDT

Сатирик заявил, что состояние больного это сугубо его личное дело и попросил оставить его в покое, не тревожить. "Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня УСЛЫШАЛИ", – обратился к заинтересованной общественности писатель.

В заключение Задорнов прокомментировал информацию о том, как проходило его лечение в Германии и будто бы немецкие медики отказались от него. "Хочу сказать несколько слов в защиту клиники в Германии. Лечение там было успешным, и немецкие врачи вовсе не отказались от меня. Первые результаты в реабилитации были достигнуты именно в Германии. Я продолжаю традиционное лечение и очень благодарен врачам московской клиники, в которой сейчас нахожусь. Они делают все возможное и невозможное, чтобы я скорее выздоровел", – завершил свой пост Михаил Задорнов.