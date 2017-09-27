Больной раком Задорнов кричал от боли после операции

После перенесенной в Германии операции Михаил Задорнов вернулся в Россию. Сотрудница клиники, где теперь находится сатирик, рассказала о его состоянии.

В настоящее время Михаил Задорнов проходит реабилитацию в подмосковной клинике. В отделении неврологии у него собственная комфортабельная палата, квалифицированная сиделка. "В Германии его прооперировали. Но попытка удалить всю опухоль в головном мозге не увенчалась успехом: слишком глубоко она вросла. После хирургического вмешательства Задорнов прошел в Германии курс облучения. Но ему стало только хуже, начались дикие боли. Он и его родные приняли решение отказаться от дальнейшего лечения в Германии. К тому же немецкие врачи сказали, что ничем больше помочь не могут", – рассказала сотрудница медучреждения.

После обследования врачи сказали сестре Задорнова, что шансы на выздоровление минимальны. Сатирик почти ничего не ел, у него были сильные боли, он буквально угасал на глазах. Порой артист стонал и кричал так, что было слышно в коридоре клиники, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда". Обезболивающее, которое давали Михаилу, почти не помогало, он плохо и мало спал. К тому же были обнаружены новые образования в головном мозге (правда, не ракового происхождения). А опухоль снова начала расти. Конечно, Михаил понимал свое состояние. Он даже попрощался с родными, в том числе с обеими женами – бывшей Велтой и нынешней Еленой.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Сен 21 2017 в 3:13 PDT

Однако по совету друзей родственники прибегли к новому средству спасания Задорнова – обратились к целителю Лео Шаху, который долгое время жил в Польше. Он прибыл к артисту в последний месяц лета. Сеансы, которых было всего 14, длились по два часа. Шах воздействовал на голову Задорнова своим энергетическим полем. "Все детали сеансов нам неизвестны, но мы видели, что, когда доктор заходил в палату к Задорнову, Михаил Николаевич сразу начинал улыбаться", – отметила сотрудница клиники.

Перенесший инсульт, находящийся в критическом состоянии сатирик медленно пошел на поправку. Он перестал жаловаться на боли, появился аппетит. Пока Задорнов не может ходить, но поднимается и сидит, даже начал работать. После МРТ головного мозга выяснилось, что опухоль уменьшилась. Кризис миновал. А Лео Шах уехал от именитого пациента, но вскоре должен вернуться.