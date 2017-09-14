Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске

Сатирик Михаил Задорнов, страдающий от рака головного мозга, не стал обращаться за помощью в "Русфонд", как сделали в свое время поклонники Жанны Фриске. Друзья артиста рассказали о его самочувствии.

Поклонники всерьез стали беспокоиться о 69-летнем сатирике, успешно перенесшем операцию в одной из клиник Германии, после слов певца Иосифа Кобзона. Тот заявил Dni.Ru, что Михаил Задорнов умирает.

Подруга артиста Регина Дубовицкая тоже настроена не так оптимистично, как в начале года. "Мы с Мишей почти каждый день созваниваемся. Он не собирается опускать руки, у него всегда был очень сильный, волевой характер. Тем более что он хочет вернуться к зрителям, писать книги", – говорила она.

Прошло полгода, и теперь она весьма сдержанна: "Вы знаете, Михаил и его семья просят нас не комментировать его здоровье. Я уважаю эту семью, поэтому ничего не скажу!"

Другие коллеги Задорнова из "Аншлага" тоже постарались обойти эту тему. "Ничего сказать не могу. Мишу я видел около двух лет назад, все было в порядке", – заявил драматург Аркадий Инин. Юмористка Елена Воробей отметила, что не знает о его болезни. "Я слышал, что Миша болеет, но насколько все плохо, сказать не могу", – признался писатель-сатирик Семен Альтов.

Помощница Михаила Николаевича сообщила, что он остается на лечении в клинике. "Все идет по плану, как изначально и наметили врачи. Я не знаю, почему Иосиф Кобзон сказал, что он умирает. Отвечать за слова Иосифа Давыдовича не могу. От себя лишь скажу, что ничего подобного нет", – заверила Елена и добавила, что семья артиста просит не беспокоить их.

Между тем выяснилось, что ни сатирик, ни его поклонники не обращались в благотворительное общество "Русфонд" по примеру певицы Жанны Фриске, на лечение которой собрали 21,6 миллиона рублей. "Что касается Михаила Николаевича Задорнова, просьба о помощи к нам не поступала, мы этот вопрос не обсуждали", – цитирует эксперта организации Ирину Бруггер Sobesednik.ru.