Родившая Арнтгольц вынуждена работать

Родившая менее месяца назад Ольга Арнтгольц вынуждена выйти из декрета. Говорят, финансовое положение популярной актрисы незавидно.

О том, что Ольга Арнтгольц спешно возвращается на театральные подмостки, сообщили в кулуарах. "Оля играет в антрепризном спектакле "Стеклянный зверинец" и, казалось, могла спокойно делать это вплоть до родов – такой маленький и аккуратненький животик у нее был. Некоторые даже не замечали, что она в интересном положении. Но потом врачи велели ей соблюдать режим, рекомендовали покой и исключить переезды по стране. Поэтому она вынуждена была отказаться от выступлений. Разово на ее роль ввели меня, поскольку билеты на спектакль уже распродали. Но теперь, я слышала, Оля, родив, снова готова вернуться на сцену. Она достаточно быстро пришла в форму", – рассказала актриса Алла Юганова.

Говорят, у режиссера Дмитрия Петруня, которому приписывают отцовство, дела с финансами обстоят плачевно. А ведь у Ольги еще подрастает дочь Анна от брака с актером Вахтангом Беридзе. "Сейчас действительно непросто работать. Есть у меня один кинопроект, но, когда он выйдет в свет, сказать сложно. Через год, наверное. Кризис. Но мы не отчаиваемся, надеемся, что это сыграет нам на руку, поскольку кинокомпании стали чуть избирательнее – не каждый сценарий принимают в производство. От этого появляется конкуренция, а значит, и качество повышается. Естественный отбор…" – цитирует Дмитрия Петруня Eg.RU.

Напомним, Ольга Арнтгольц родила сына 21 декабря 2016 года в одном из лучших родильных домов Москвы. Мальчик появился на свет весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра.

О том, что Ольга ждет второго ребенка, стало известно, когда она была уже на девятом месяце беременности. Перед самыми родами Ольга старалась проводить в тишине и покое. Говорят, ей даже пришлось отказаться от нескольких проектов.

