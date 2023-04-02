Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой "Кармелиты" Жемчужной

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Воскресенье 2 апреля

11:00"Маразм и старость пришли": устроившая пожар Васильева чуть не сгорела заживо 10:22"Не мой вайб": певец Ramil' сорвал съемки клипа за несколько миллионов 10:02Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой "Кармелиты" Жемчужной 09:29Горы и миллион улыбок: 7 причин влюбиться в Турцию 08:34Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса 06:05Рецепт вкусного и простого салата "Китайский цветок" от Надежды Кадышевой 04:13От рождения до взрослой жизни: как выглядят бурундуки 02:24Почему весной выпадают волосы: три главные причины 00:01Фотинья Колодезница: что нельзя делать 2 апреля 22:16Стало известно о будущем МакSим после срыва концерта: С холодным расчетом 20:11"Голая" Лолита и престарелая русалка Долина: Самые позорные наряды российских звезд 18:09Впалые щеки и экстремальная худоба: Что стало с пропавшей отовсюду молодой женой Бондарчука 17:59"Всем плевать на ваших детей": накатившую за здоровье внука певицу Славу публично освистали 17:08"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения 16:29Большое горе! Измученную Кудрявцеву закололи прямо в висок 15:29Спасите наши души: ликвидированный Борисов всплыл в ледяных водах 14:58"Все осталось в прошлом": развод Пугачевой и Галкина* перестал быть тайной 14:33"Рак желудка": Безволосая Варнава вывалила правду о тяжелой болезни 13:31"Подсиживал, и получилось": изгнанному Урганту быстро нашли замену на Первом канале 12:29"Плесневелые старухи в деменции": Вайкуле грудью бросилась на защиту унизившего россиян Галкина* 12:12Забитое и в черных пятнах: тело дочери Кончаловского вывалили перед толпой 11:22"Клапан подвел": зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта 11:06Аборт, развод с мужем и трагическая гибель пасынка: испытания судьбы Ольги Дроздовой 10:16Ходят по лезвию бритвы: Энистон раскритиковала американскую толерантность 09:21Чувство стянутости, зуд или перхоть: как правильно сушить волосы феном? 08:22На честном слове: как правильно брать и давать в долг 07:15В платежках за ЖКУ появится новая строка 06:17"О, картошечка!": рецепт блюда из фильма "Джентльмены удачи" 04:12Злоупотребляют полномочиями: как найти управу на ТСЖ 02:10О какой квартире мечтают россияне 00:09Дарья Грязная: что нельзя делать 1 апреля 22:01"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после" 21:20Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 21:00День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля 20:40Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге 20:20"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе 20:00"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году 19:40"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева 19:20"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши 19:00"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами 18:405 врагов стройной фигуры: какая еда мешает худеть 18:20"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час 18:00Довела: Объявлено о разводе слетевшей с катушек Бритни Спирс с молодым мужем 17:40Певица IOWA родила ребенка от гитариста 17:20Отмена концертов Лорак, встреча Смольянинова* с Путиным: смотрим 6 выпуск "На Днях" 17:00Закрутившего роман с молодухой Харламова поймали на горячем: Попахивает статейкой 16:40"Стала мамой": Родившая певица Слава предъявила ребеночка 16:20Крокодил: злоупотребляющая запрещенкой Бузова лишилась носа 16:00Не смог восстановиться: Врачи склонились над искромсанным Авраамом Руссо 15:40Врачи бессильны: обрубленного по рукам и ногам Костомарова отправят лечиться за границу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой "Кармелиты" Жемчужной

Потеряла дочь и не пришла на похороны мужа: что случилось со звездой "Кармелиты" Жемчужной
229

Артистке пришлось столкнуться с тяжелыми утратами

Екатерина Жемчужная – одна из главных артисток цыганского театра "Ромэн" и звезда многих фильмов. Она полюбилась зрителям яркими ролями в сериалах "Вечный зов" и "Кармелита" и построила головокружительную карьеру. Однако главной ролью для актрисы всегда оставалась роль любящей матери и жены.

Личную жизнь Екатерины Жемчужной с полной уверенностью можно назвать счастливой. Своего будущего мужа, актера Георгия Жемчужного, она встретила в 17 лет. Они познакомились в театре "Ромэн" и влюбились друг в друга буквально с первого взгляда. Многие знакомые предостерегали актрису от отношений с ветреным юношей. Однако рядом с ней Жемчужный проявил себя как порядочный и верный мужчина.

Что бы ни говорили злые языки, союз оказался на редкость крепким и счастливым. Георгий и Екатерина всего добивались вместе, никогда не давали друг другу поводов для ревности и не задумывались о разводе. Тем не менее совместная жизнь супругов не обошлась без тяжелых моментов.

До рождения единственной наследницы в семье случилось страшное горе. Артистка забеременела, но потеряла нерожденную дочь во время гастролей. Звезда очень тяжело переживала смерть ребенка и винила себя в том, что будучи в положении продолжала активно работать. К счастью, супругам удалось преодолеть трудный период. Спустя год у них родилась дочка Ляля. Наследница пошла по стопам звездных родителей и подарила им двоих внуков.

Жемчужная прожила с любимым мужем в гармонии больше 60 лет. По словам артистки, именно он всегда был для нее самым родным и близким человеком. А в 2021 году супругов разлучила смерть. В начале лета Георгий Николаевич ушел из жизни в больнице. Кончина мужа стала для Екатерины Андреевны большим ударом. Она буквально не могла стоять на ногах от горя и не нашла в себе силы прийти на похороны.

2 апреля 2023, 10:02
Екатерина Жемчужная. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Kleo.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На несколько миллионов: шикарные подарки Гусевой от звезд увозили на грузовике

Екатерина Гусева и Бедрос Киркоров. Фото: Андрей Парето
Екатерина Гусева и Анита Цой. Фото: Андрей Парето
Александр Корытников, Катя Гусева и Филипп Киркоров. Фото: Андрей Парето
Дизайнер Аника Керимова и Катя Гусев. Фото: Андрей Парето
Ресторанный критик Дмитрий Штукин и Катя Гусева

По теме

Ребенка даже не показали: известная актриса рассказала о смерти новорожденной дочери

Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева

Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева
Актриса ушла из проекта и посвятила себя новому занятию Юлия Яковлева знакома зрителям по сериалу "Тайны следствия". Актриса исполняла роль секретарши Зои более 15 лет, а затем неожиданно для всех покинула проект.

Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой

Работа курьером, развод, потеря ребенка: что стало со звездой "Не родись красивой" Уваровой
В жизни актрисы было немало тяжелых моментов 14 марта Нелли Уваровой исполняется 43 года. Она прославилась и полюбилась публике благодаря сериалу "Не родись красивой".

Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым

Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым
Артист не только преуспел в карьере, но и построил крепкую семью Вячеслав Кулаков знаком зрителям по сериалам "Две судьбы", "Срочно в номер", "Знахарь" и многим другим известным проектам. За свою карьеру актер сыграл более 100 ролей в кино и покорил сердца тысяч зрителей.

Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Стоит ли сходиться с бывшим – история Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе"
Можно ли из старых отношений сделать красивую историю? История Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" покорила сердца миллионов поклонников. Тысячи женщин узнавали себя в героине Сары Джессики Паркер, сравнивали свои отношения с ее романами.

Что посмотреть в марте: лучшие сериалы месяца

Что посмотреть в марте: лучшие сериалы месяца
Подборка новинок. Что посмотреть? Этот вопрос частенько встает перед нами, когда мы безуспешно пытаемся найти интересный сериал, фильм, передачу, концерт, щелкая кнопки на пульте. Благо, в марте 2023 года выходит много новинок, поэтому скучать киноманам точно не придется.

Выбор читателей

31/03Птн"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами 31/03ПтнВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 01/04Сбт"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения 01/04Сбт"Клапан подвел": зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта 31/03Птн"Яны нет": Убитый горем Киркоров объявил об уходе 48-летней Рудковской 31/03Птн"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после"