"Мучения страшны": решившийся на эвтаназию Ален Делон написал завещание

Известный актер Ален Делон готовится уйти из жизни.



8 ноября известный французский актер Ален Делон отметил 86-летие. Артист живет в Швейцарии. С 2019-го он ведет почти затворнический образ жизни. Рядом с Делоном находятся только его собаки, иногда звезду навещают родственники.

Как рассказал журналистам сын артиста, Энтони, Ален Делон уже решил, как уйдет из жизни. Знаменитость задумалась об эвтаназии. В Швейцарии такая практика вполне легальна.

Делон не может смириться с тем, что постарел. Артист теряет зрение и плохо ходит. Кроме того, знаменитость расстраивается, когда видит себя в зеркале.

"Мучения страшны", – рассуждает Ален Делон.

Серьезные проблемы со здоровьем, отметим, у Делона появились чуть более двух лет назад. Тогда у актера случился двойной инсульт.

86-летняя знаменитость уже написала завещание. Француз не хочет, чтобы его дети грызлись из-за имущества после его ухода.

Эвтаназия, считает Ален Делон, – самый правильный способ оставить этот мир. "С возрастом мы имеем право свалить к черту по-тихому из жизни, без больниц и уколов", – рассуждает знаменитость.

Ален Делон, как оказалось, давно думает о смерти. Артист переехал в Швейцарию только потому, что там разрешена эвтаназия.