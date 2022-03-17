Стало известно об уходе неизлечимо больного Брюса Уиллиса

Инсайдеры раскрыли диагноз голливудского актера Брюса Уиллиса.

О том, что у звезды культовых американских боевиков Брюса Уиллиса появились серьезные проблемы со здоровьем, впервые заговорили еще в 2015 году. Тогда муссировался слух, что актер фильма "Крепкий орешек" выходит на сцену театра с наушником-суфлером. Дескать, Уиллис больше не может запоминать большие объемы текста.

Сегодня инсайдеры заявляют, что у Брюса Уиллиса стремительно прогрессирует деменция. Неизлечимый недуг – серьезное препятствие для развития карьеры знаменитости. Режиссерам все сложнее работать с актером.

Например, на съемках ленты "Стекло" Брюса повсюду водил ассистент. Помощник возился с артистом словно нянька. "Постоянно сокращали и редактировали сцены, заставляя его повторять реплики, потому что он не мог их запомнить", – цитирует газета The New Zealand Herald инсайдера с площадки ленты.

Брюс Уиллис, как утверждает издание, борется со старческим слабоумием несколько лет. Между тем официально диагноз артисту по каким-то причинам еще не поставили.

19 марта Уиллис отпразднует 67-летие. Несмотря на возраст и слухи о нездоровье, артист все еще востребован у продюсеров. Только в этом, 2022 году, у актера 11 параллельных проектов. Есть версия, что Брюс в скором времени навсегда уйдет из кино. Сейчас артист активно снимается для того, чтобы обеспечить себе хорошую пенсию. Качество фильмов на данном этапе Уиллиса и его представителей мало интересует.