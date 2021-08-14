"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни

Актриса обрела новый виток популярности после роли престижного фотографа в нашумевшем сериале "Содержанки". Александра рассказала, что у нее с героиней есть некоторые сходства. "Я тоже знаю достаточно много, так сложилось в жизни, каких-то секретов. Очень много с кем я что-то когда-то делала в первый раз. Хорошо, что я умею хранить секреты", — поделилась артистка.
Александра Ребенок рассказала, что в сериале "Содержанки" актеры участвовали в написании диалогов, так как за три сезона стали с персонажами практически одним целым. "Мне показалось, что для Ольги (героини Ребенок в "Содержанках"– Прим. ред.) такая развязка не совсем точная. Мы покрутили финал, и то, что было придумано совместно, гораздо интереснее", – рассказала Александра.
Артистка старается выстраивать личные границы и сохранять баланс между работой и личной жизнью. Ребенок призналась, что учится жестко говорить "нет", когда для чего-то нет достаточно времени и это может разрушить планы: "Свободное время всегда планируется заранее. Я его жестко отвоевываю". Актриса счастлива в браке с коллегой по цеху Алексеем Вертковым, пара воспитывает годовалую дочь.
Напомним, что третий сезон сериала "Содержанки" завершился в августе. Проект показывал высокие рейтинги с момента запуска, поэтому создатели решили продлить его. Генеральный продюсер сообщила, что будет "перезагрузка" ленты с новыми историями.
Популярные темы форума
Почему Россию нигде не любят?
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Давайте поиграем
как удержать мужика?
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Встреча , которая изменила мою жизнь
Скандал футболиста Мамаева Павла
Как начать играть?
Полина Богатырева - гадалка которая спасла мою семью