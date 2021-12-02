Губы расползлись на пол-лица: Ирина Пегова ужаснула внешним видом

Артистка сделала бьюти-процедуру прямо в машине.

Звезда сериала "Акушерка" Ирина Пегова ужаснула внешним видом. В личном микроблоге артистка опубликовала селфи, на котором запечатлена за рулем авто. На фото губы знаменитости расползлись на пол-лица.

Приглядевшись, подписчики Пеговой поняли, что артистка налепила гелевый патч для ухода за кожей. Судя по всему, знаменитость решила сделать бьюти-процедуру пока стояла в пробке.

43-летняя Ирина Пегова тщательно следит за своей внешностью и бережет здоровье. Звезда сериала "Акушерка" периодически ставит все дела на паузу и отправляется на санаторно-курортное лечение вместе с дочерью Татьяной. Артистка обожает баню, а особенно хаммам. Там Пеговой обычно делают маски из меда.

Залог отличного внешнего вида, считает Пегова, — это хороший сон и правильное питание. Знаменитость спит с открытым окном, так как считает, что низкие температуры и кислород сохраняют молодость.

Звезда сериала "Акушерка" не любит кремы и использует их только для рук. Актриса редко наносит декоративную косметику вне съемок. По утрам Ирина умывается обычной водой, красит тушью ресницы и отправляется по делам. Впрочем, Пегова никогда не отказывается от возможности посетить салон красоты. Звезда отечественных теленовелл обожает обертывания и массажи.