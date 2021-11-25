"Карга и старая дура": оплеванная жена актера "Каменской" публично разобралась с молодой соперницей

В семье известного актера большой скандал.

Актер сериала "Каменская" Олег Ткачев счастлив в браке с Валентиной Белько. Этот союз не только семейный, но и профессиональный – супруга является директором артиста. Именно благодаря жене Ткачев в свое время сменил профессию сварщика на актерское ремесло.

Недавно в доме актера сериала "Каменская" раздался телефонный звонок. Некая женщина сообщила Валентине Белько, что является настоящей супругой артиста и воспитывает его несовершеннолетнего ребенка. Дескать, брак Валентины и Олега фиктивный.

Соперницей супруги актера теленовелл оказалась 29-летняя Сабина. Девушка согласилась встретиться с Валентиной в студии шоу "На самом деле" Первого канала. Общение дам сразу не заладилось. Сабина не смогла воздержаться от оскорблений.

"Карга", "Старая дура", – оплевывала Валентину разлучница.

По словам 29-летней брюнетки, с Ткачевым она познакомилась восемь лет назад. В первый же день у Сабины и Олега случился интим. Девушка не смогла устоять перед мужчиной, который назвался олигархом.

Артист поселил зазнобу в роскошной квартире и принялся осыпать ее дорогими украшениями. Как утверждает Сабина, она забеременела от Олега спустя два года после начала романа. Девушка хотела сделать аборт, но избранник уговорил ее рожать.

Позднее Сабина узнала, что Ткачев далеко не миллионер, квартира, в которой она жила, съемная, а подаренные бриллианты фальшивые. С некоторых пор Олег перестал присылать деньги на содержание ребенка. Именно этот факт, по словам девушки, заставил ее связаться с Валентиной.

55-летний Олег Ткачев, в свою очередь, утверждает, что с Сабиной и ее ребенком даже не знаком. Чтобы обелить свое имя, артист согласился пройти экспертизу ДНК.

В рамках шоу выяснилось, что Сабина зарабатывает на продаже откровенных фото и видео. Кроме того, у девушки есть множество любовников. Результаты генетического исследования Сабина отказалась обнародовать в студии, что поставило под сомнение все ее заявления.