Бомж из коровника: устроивший бесчинство актер сериалов нашел непутевого отца

Артисту Сергею Качинскому помогли в поиске родителя телевизионщики.

Актер сериалов "Вертинский" и "Великая" Сергей Качинский впервые за много лет увидел отца. Редакторы шоу "На самом деле" Первого канала помогли 30-летнему артисту найти родителя.

По словам Качинского, его папа, Виталий Евгеньевич, ушел из семьи 25 лет назад. Все эти годы мужчина судьбой Сергея и его матери не интересовался.

Оказалось, что родитель актера – бомж. Виталия Евгеньевича приютили на ферме. Отец Сергея ночует с коровами и трудится за еду.

Много лет назад Виталий Евгеньевич получил в наследство от матери половину дома. Деньги, вырученные за эту жилплощадь, мужчина прогулял. Какое-то время отец артиста жил у новой жены, но после развода оказался на улице.

У Качинского-старшего есть еще ребенок, рожденный во втором браке. 11-летний брат актера находится под опекой государства, так как его родители лишены родительских прав из-за пьянства.

Сергей Качинский встретил непутевого отца с распростертыми объятиями. Артист обрадовался, увидев родственника.

Напомним, в начале ноября Сергей Качинский попал в грандиозный скандал. Актер, употребив полбутылки водки, устроил бесчинство в самолете. Сергей заперся в туалете и разразился нецензурной бранью. Позднее актер сериала "Вертинский" заявил, что пережил нервный срыв на фоне семейных проблем. "Меня полностью разнесло", – сказал Сергей Качинский.