"Объятия не похожи на дружеские": Прилучный расслабился на яхте с длинноногими двойняшками

После развода с Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный, по слухам, закрутил роман со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. Как утверждают светские сплетники, недавно Павел и его новая зазноба вернулись с Мальдив, где провели совместный отпуск.
Судя по всему, отдых Прилуного еще не окончен. Накануне звезда сериала "Мажор" расслаблялась на Клязьминском водохранилище в яхт-клубе "Буревестник". Компанию знаменитости составляли двойняшки-блондинки – Катя и Волга Король.
Совместное фото Павла и красавиц появилось в инстаграм-аккаунте девушек. Прилучный и Король запечатлены на небольшом судне. Одна из сестер закинула ноги на артиста. Павел, в свою очередь, левой рукой обнимает девушку, а правой держит ее за бедро.
Надо ли говорить, что поклонников близость Павла Прилучного с девушкой в микрошортиках удивила. Пользователи Сети язвительно интересовались, где именно в момент создания фото была Мирослава Карпович.
"Объятия то не похожи на дружеские🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мирка логти грызет😂", "Надо было уже и вторую покатать на второй ноге, что сидит как неродная😂😂😂", "У Прилуча все сидят на коленях ,со всеми обниматься 😂но вот беда только с Мирославкой нету фоток 😂ах да они же непубличные счастья любит тиши Ну😂не простите меня либо Мирка жизанутая вообще )😮либо это постановочное фото, когда там спектакль косметика", – рассуждают пользователи Сети.
Популярные темы форума
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?