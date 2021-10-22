"Днище": Анна Михалкова оказалась в центре чудовищного скандала

Накануне телеканал ТНТ презентовал трейлер сериала "Исправление и наказание" режиссера Анны Пармас. В ролике актриса Анна Михалкова в образе своей героини, надзирательницы в колонии, говорит заключенному, что одного из работников тюрьмы необходимо изнасиловать. Эпизод представлен в ленте в формате шутки.
После публикации видео в Сети разгорелся скандал. Зрители раскритиковали создателей сериала. В свете недавних событий, считают интернет-пользователи, шутить на тему издевательств над заключенными, мягко говоря, неуместно. Юмор в сериале обозвали "днищем". Кроме того, зрители вспомнили, что авторы ленты консультировались перед съемками с работниками Федеральной службы исполнения наказаний, что послужило поводом для появления язвительных комментариев.
"Шуточки про пыточную систему ФСИН — это все равно что гнилые ухмылки над убийством беременной женщины", – отметил один из комментаторов.
ТНТ ситуацию пока не комментировал. Трейлер "Исправления и наказания" исчез с официальной ютуб-страницы телеканала.
Напомним, в начале октября правозащитники обнародовали чудовищные видеозаписи, которые стали резонансными. На них были запечатлены пытки, издевательства и изнасилования заключенных. 40 гигабайт кадров были сняты сотрудниками ФСИН. Возбуждено несколько уголовных дел.
Отметим, что на фестивале "Пилот" сериал "Исправление и наказание" получил приз за лучшую режиссуру. Кроме того, ленту с Анной Михалковой очень хвалят критики.
Популярные темы форума
Я презираю российский шоу-бизнес
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
Тейпирование лица от морщин
Как перестать жрать на ночь?
Письмо папе
Какой подарок сделать бабушке?
как признаться в чувствах?