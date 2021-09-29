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Сериалы
В сапфирах и бриллиантах: горькие рыдания Михалковой среди улицы попали в кадр

В сапфирах и бриллиантах: горькие рыдания Михалковой среди улицы попали в кадр

Известная актриса восхитила красотой.
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Звезда сериалов "Обычная женщина", "Вертинский" и "Шторм" Анна Михалкова снялась в короткометражной картине. Режиссером проекта стала Анна Меликян. Проект создавался при поддержке сети ювелирных салонов.

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В личном "Инстаграм" Анна Михалкова похвасталась кадрами, созданными во время съемок ленты. На фото актриса предстает в элегантном черном платье и дорогих украшениях. На Михалковой колье с сапфиром и бриллиантами, а также серьги и кольцо с драгоценными камнями. Анна горько рыдает среди улицы.

"Могу сказать, что плакать в колье с сапфиром гораздо приятнее чем без него", – отметила Анна Михалкова в подписи под постом.

"Колье и не заметно .... Вы ослепительны... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная и безумно женственная женщина🔥🔥🔥", "Господи, какая же красивая! Кстати, Вас и полнота никогда не портила 😍",
"🔥🔥🔥 пусть это будут слезы счастья!" – осыпали комплиментами Михалкову в комментариях.

Ранее Анна Михалкова раскрыла причину своего внезапного похудения. Актриса съела зараженные продукты и слегла с инфекцией. На фоне недуга актриса "Шторма" потеряла вес.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 16:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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