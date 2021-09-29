В сапфирах и бриллиантах: горькие рыдания Михалковой среди улицы попали в кадр

Звезда сериалов "Обычная женщина", "Вертинский" и "Шторм" Анна Михалкова снялась в короткометражной картине. Режиссером проекта стала Анна Меликян. Проект создавался при поддержке сети ювелирных салонов.
В личном "Инстаграм" Анна Михалкова похвасталась кадрами, созданными во время съемок ленты. На фото актриса предстает в элегантном черном платье и дорогих украшениях. На Михалковой колье с сапфиром и бриллиантами, а также серьги и кольцо с драгоценными камнями. Анна горько рыдает среди улицы.
"Могу сказать, что плакать в колье с сапфиром гораздо приятнее чем без него", – отметила Анна Михалкова в подписи под постом.
"Колье и не заметно .... Вы ослепительны... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная и безумно женственная женщина🔥🔥🔥", "Господи, какая же красивая! Кстати, Вас и полнота никогда не портила 😍",
"🔥🔥🔥 пусть это будут слезы счастья!" – осыпали комплиментами Михалкову в комментариях.
Ранее Анна Михалкова раскрыла причину своего внезапного похудения. Актриса съела зараженные продукты и слегла с инфекцией. На фоне недуга актриса "Шторма" потеряла вес.
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