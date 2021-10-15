Радостная новость: Ирина Пегова показала фото из роддома

Актриса Ирина Пегова поделилась хорошими новостями.

Актриса Ирина Пегова сообщила радостную новость. По словам 43-летней знаменитости, стартовали съемки новой части сериала "Акушерка". Работа над проектом ведется в Минске.

В честь старта съемок нового сезона "Акушерки" Пегова опубликовала снимок, который, по ее словам, сделан в одном из роддомов белорусской столицы в 1967 году. На черно-белом фото две улыбающиеся женщины в халатах держат на руках запеленутых младенцев.

"Сестры-близняшки родили сыновей в один день, при том, что жили на разных концах города приехали в одну больницу примерно в одно время! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)” – рассказала о женщинах на снимке Ирина.

Напомним, премьера сериала "Акушерка" состоялась в 2017 году на телеканале "Россия 1". В теленовелле Ирина Пегова играет главную роль – главврача перинатального центра Татьяну Скворцову. В марте этого, 2021 года, свет увидела третья часть проекта "Акушерка. Счастье на заказ", в котором кроме Ирины Пеговой снялись Владимир Епифанцев, Ярослав Бойко, Александр Макогон, Наталья Гудкова и другие.

"Снимайте уже скорее, я первые три сезона уже наизусть знаю😂😂😂",

"Фильм замечательный, ждем с нетерпением !👏😍", "Очень интересно 😍с нетерпением ждем фильм ❤️❤️❤️❤️", – пишут под постом Ирины Пеговой поклонники.