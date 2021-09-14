Живет на полную катушку: безрассудные развлечения Пеговой на курорте попали на видео

Актриса Ирина Пегова не боится огромных скоростей.

Звезда сериала "Акушерка" Ирина Пегова отдыхает в Геленджике. На курорте знаменитость осваивает новый для себя вид водных развлечений – мотосерфинг.

В личном микроблоге знаменитость показала видео с отпуска. В кадре Ирина Пегова, стоя на специальной доске с мотором, рассекает волны на огромной скорости. Актриса проносится мимо скалистого берега. Подол ее длинного платья раздувает встречный ветер. 43-летняя звезда кино и сериалов умело управляется с серфом.

Ролик подписчиков привел в изумление. Народ не мог поверить, что барышня, ловко удерживающая равновесие, — это Пегова. Пользователи Сети отметили, что Ирина умеет наслаждаться жизнью и восхищает смелостью, граничащей с безрассудством.

"Какая вы отчаянная, Ирина! 🔥👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ)))", "Ничего себе! Вы все пробуете! Это вы по воде? Я просто не верю! 🙊😻❤️❤️😍", "Ирочка! Ну ты даешь! Такой сложный вид спорта! Молодец 👏 Респект!!!❤️️😄👍", "В платье это что то феерическое🔥❤️", "Ириша, вы крутая!!! Большая молодец! Живете на полную катушку! Пробуете все... я вам завидую белой завистью и восхищаюсь!" – пишут артистке комментаторы.

Отметим, Ирина Пегова сейчас отдыхает в очень живописном месте – у скалы Парус. Это памятник природы, который находится на берегу Черного моря, недалеко от села Прасковеевка Краснодарского края.