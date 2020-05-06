"Требовательна и груба": экс-коллега раскрыл глаза на мерзкий характер Маркл

По словам бывших коллег, Меган Маркл вела себя высокомерно еще до знакомства с британским принцем Гарри. Журналистам удалось пообщаться с человеком, который ранее работал с артисткой.

Незадолго до замужества Маркл снималась в популярном сериале "Форс-мажоры". Меган досталась роль возлюбленной главного героя. Работа в теленовелле сделала будущую супругу принца популярной и принесла несколько выгодных рекламных контрактов.

В одном из проектов Меган Маркл снимал некий оператор. По словам мужчины, который пожелал сохранить свое имя в тайне, работая с артисткой, он получил не самый приятный опыт. Будущая невестка британской королевы уже тогда вела себя высокомерно и претенциозно. За глаза ее даже начали называть "принцессой".

"Маркл была очень требовательна и груба", – сказал оператор. По словам киношника, впервые встретив Меган, он даже не знал, кто она такая. Тем временем артистка держалась как суперзвезда.

Мужчина отметил, что в процессе работы с Маркл не было проблем. Она послушно выполняла требования членов съемочной группы. Трудности с Меган начинались, как только выключалась камера: она показывала мерзкий характер.

Более того, по словам инсайдера, у будущей супруги принца Гарри были особые требования. Как оказалось, Маркл не разрешала снимать собственные голые ноги. Оператор предположил, что Меган очень стеснялась конечностей. Также артистка настаивала на дорогом шампанском на съемках.

"Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Если бы мне предложили другую работу с ней, я бы отказался", – цитирует коллегу актрисы Daily Mail. Оператор подчеркнул, что не понимает, как Меган Маркл удалось очаровать наследника британского престола.