"Началась звездная болезнь": актриса рассказала о неприятной ситуации на площадке "Сватов"

Звезда сериала "Сваты" призналась, что не любит вспоминать о работе в проекте. Из-за ситкома Ульяна Иващенко страдала звездной болезнью.

Девушка снималась в двух первых сезонах теленовеллы. Ульяна Иващенко исполняла роль Жени Ковалевой. После того как артистка ушла из проекта, ее персонажа играли другие девочки.

В теленовеллу Ульяну привели родители. Мама и папа юной актрисы – известные в кинематографической среде личности. По словам Иващенко, работать на площадке "Сватов" ей в целом понравилось. Однако внезапно свалившееся внимание со стороны поклонников сериала очень плохо на ней отразилось.

"У меня началась звездная болезнь. Там были неприятные ситуации на съемочной площадке, о которых я вам не могу рассказать", – поведала актриса. Ульяна не стала уточнять, что именно происходило во время работы над "Сватами", она зареклась говорить на эту тему.

Ульяна Иващенко добавила, что больше не собирается работать в кино. Актерство для нее – пройденный этап. Девушка хочет, чтобы аудитория воспринимала ее как блогера, а не как артистку. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".