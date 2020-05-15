В Сеть попало редкое видео со съемок сериала "Сваты"

Поклонники ждут не дождутся выхода седьмого сезона сериала "Сваты". Зрителям не терпится узнать, чем же закончится их любимая семейная теленовелла.

Финальная часть "Сватов", по предварительным данным, появится на экранах не раньше 2021 года. Работу над седьмым сезоном уже начали. Минувшей зимой киношники отсняли все зимние сцены.

В мае актеры и создатели ситкома планировали вновь собраться и доснять летние эпизоды. К сожалению, из-за пандемии планы пришлось перенести. Артисты вернутся на площадку не раньше июля нынешнего года. Судьба проекта зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация.

Между тем терпение фанатов сериала "Сваты" на исходе. Народ устал ждать седьмой сезон, который, как стало известно ранее, будет последним. Поклонников можно понять, ведь с момента окончания шестой части прошло целых семь лет.

В фанатском микроблоге сериала появился редкий видеофрагмент со съемок "Сватов". В кадре главные герои теленовеллы участвуют в застолье. Актеры хором поют песню "Тополя". В комментариях к этой публикации подписчики признались, что ожидание нового сезона их порядком утомило.

"Когда уже сваты 7 выйдут я уже устала ждать 😔 😔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Показали бы новые серии в самоизоляцию, точно все бы дома сидели", "Насколько я люблю этот сериал, но надоело уже ждать, просто пропал интерес", "Умоляем быстрее снимайте🙏🤗обожаем сватов лучший сериал всех времен!!!!" – пишут поклонники теленовеллы. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".