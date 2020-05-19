Звезды сериала "Сваты" высказались о возобновлении съемок нового сезона

Киношники планировали продолжить работу над седьмой частью теленовеллы в середине лета. На съемочную площадку в Белоруссии должны были приехать артисты, гримеры, художники по костюму и другие задействованные в процессе специалисты. К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои корректировки: новый сезон оказался под угрозой.
По словам актера Александра Феклистова, сыгравшего в "Сватах" ученого Александра Александровича Берковича, сейчас он и его коллеги ожидают открытия границ между государствами.
Феклистов добавил, что говорить о чем-то конкретном еще рано. "Пока, как видите, ждем", – высказалась знаменитость. Режиссер картины Андрей Яковлев, а также продюсеры следят за развитием событий и готовы действовать по ситуации.
Поддержала коллегу актриса Олеся Железняк. В сериале "Сваты" она исполняет роль Ларисы Викторовны Буханкиной. Звезда ситкома сказала, что новостей о возобновлении работы пока нет. Олеся добавила, что она и ее коллеги ждут окончания карантина. Звезда полагает, что с улучшением эпидемиологической обстановки работа продолжится. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Почему завидуют даже близкие?
Жара убивает в коронавирус
Тимур или Эльдар?