Прыгнул в яму и накрылся брезентом: актер Анатолий Кот испытал стресс из-за мощного взрыва

Как оказалось, на съемках теленовеллы было задействовано много пиротехники. Постоянно что-то взрывалось. Для Анатолия это был большой стресс.
Кот не скрывает, что сильно нервничал. Он подходил к техникам, постоянно спрашивал, хорошо ли они все проверили, будет ли безопасно.
Избежать сцен со взрывами Анатолию не удалось. Перед Котом стояла задача: быстро спрыгнуть в яму, схватить брезент и накрыться им. "Хороший адреналин! Пиротехники сработали идеально, спасибо им", – сказал актер.
Отметим, что к работе над сериалом "Три капитана" подключили профессионалов из МВД. Специалисты консультировали в том числе и исполнителя главной роли Максима Щеголева. Естественно, артист имел достаточно поверхностное представление о взрывчатых веществах. Щеголев много времени провел, расспрашивая друга, который участвовал в более двух тысячах разминирований.
Напомним, сериал "Три капитана" расскажет о взрывотехниках, которых непростое военное прошлое настигает в мирное время. Премьера теленовеллы состоится 30 марта в 21:00 на канале НТВ, сообщает Teleprogramma.pro.
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