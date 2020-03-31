Приходила во сне: звезда сериала "Великая" Трубинер о мистической встрече с женой

Звезда сериала "Великая" Павел Трубинер десять лет женат на артистке Юлии Мельниковой. Актер поделился секретом долгого и счастливого брака.

Павел и Юлия познакомились на съемках. Трубинер с первого взгляда влюбился в коллегу по цеху.

По словам Мельниковой, она до мельчайших деталей помнит день, когда впервые встретила избранника. "У нас обоих было такое чувство, будто мы друг друга уже хорошо знаем или когда-то знали", – сказала артистка.

В детстве Павлу часто снилась одна и та же девочка. Когда артист увидел будущую жену, понял, что именно она приходила к нему в сновидениях.

Звезда сериала "Великая" уверена, что в равноправии заключается секрет семейного счастья. Любой может высказать свое мнение и будет услышан.

В 2016 году у Трубинера и Мельниковой родилась дочь. Пополнение в семействе укрепило отношения артистов. С тех пор пара все делает сообща и живет в гармонии.

Однако знаменитость не отрицает, что был период, когда они узнавали друг друга в быту. Работа артистов полна стресса, поэтому дом для них – не место конфликтов, а оазис спокойствия.

"А сейчас тот прекрасный, золотой период, когда мы четко понимаем, кто из нас за что отвечает, и в то же время каждый может друг друга подменить, потому что мы оба работаем и воспитываем ребенка", – сказал Павел Трубинер из сериала "Великая" изданию Peopletalk.