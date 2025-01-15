Как выбрать строительное СРО

Если строительная компания решила самостоятельно заняться поиском СРО, то ей придется потратить на это как минимум 2,5 месяца.

Что нужно будет сделать?

Изучить реестры Ростехнадзора и НОСТРОЙ Выделить несколько объединений и определить, насколько они соответствуют вашей работе Проверить их репутацию, время существования, численность и пр. Выбрать лучшего кандидата + изучить все его стандарты и условия вступления Подготовить полный пакет документов Найти минимум двух специалистов, а потом зарегистрировать их в НРС Подать документы Оплатить взносы

Пройти всю эту процедуру сразу и без ошибок может далеко не каждый. Тем более, что сложности могут возникнуть уже на этапе выбора саморегулируемой организации в большом списке.

Сократить срок оформления и получить гарантию результата можно, если сразу обратиться в компанию "Независимый Центр Лицензирования". Ее специалисты подберут СРО строителей в Москве из проверенной базы всего за один день и не возьмут с вас ничего лишнего. Наоборот, подскажут, как выгоднее оплатить взносы и успешно пройти любую проверку.

Кому нужно СРО строителей?

Вступать в саморегулируемую организацию необходимо всем компаниям, которые хотят заниматься строительством на законных основаниях. То есть членство в СРО дает им официальный допуск на работу и позволяет активно развивать свой бизнес.

Другие преимущества – это:

повышение уровня качества строительства;

информационная и юридическая поддержка участников;

право на участие в тендерах и заключение госконтрактов;

повышение авторитета среди конкурентов и лояльности со стороны заказчиков.

Помочь с оформлением выписки в краткие сроки могут в компании "Независимый Центр Лицензирования". Там подберут СРО строителей из проверенной базы, помогут собрать пакет документов, найдут и добавят двух сотрудников в НРС, а также подскажут, как выгодно оплатить взносы.