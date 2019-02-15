Жительница Астраханской области задержана за сбор средств для ИГИЛ

Жительница Астраханской области задержана за сбор денег в пользу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает портал rostovgazeta со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
Установлено, что астраханка собирала деньги с помощью закрытых чатов мессенджера Telegram. Там она размещала номера банковских карт, на которые предлагала перечислять средства. Всю собранную сумму она передала в адрес основателя запрещенного в РФ исламского фонда "Мухаджирун", пишет Ura.ru.
Певица призвала любить друг друга
Праздник отмечается 15 февраля
Украинский журналист рвется взять интервью у Примадонны
Поговаривают, что артистка легла на сохранение