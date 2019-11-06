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Выкинувшего елку петербуржца назвали слабаком за отсутствие выдержки

прочитано 167 раз

Жители Санкт-Петербурга активно обсуждают в Сети "постаревшую" елку без иголок, выброшенную за два месяца до Нового года. Большинство пользователей отметили, что фотография дерева зарядила их хорошим настроением на всю неделю.

Как пишет газета "Петербургский дневник", пост с этим снимком набрал множество комментариев. Горожане пошутили над тем, кто выкинул елку, и начали поздравлять друг друга с наступающим Новым годом.

Они удивились, что владелец дерева не оставил его дома до 31 декабря. "Слабак! Осталось-то всего 86 дней", – написал один из комментаторов. 

Автор: 6 ноября 2019, 11:28

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