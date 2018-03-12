Равнодушные петербуржцы посмотрели на покушение и разошлись

В Сети появилось видео дерзкого нападения на девушку в Санкт-Петербурге. Молодой человек набросился на нее с ножом на оживленной улице и нанес удар в шею.
Примечательно, что свидетелями преступления стали десятки человек. Равнодушные петербуржцы и гости столицы посмотрели на происходящее и решили пройти мимо. Следственный комитет России объявил нападавшего в розыск.
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