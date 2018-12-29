Веселый корпоратив закончился массовой дракой
По всей стране активно идет подготовка к новогодним праздникам. Одной из традиций, полюбившейся россиянам, стали посиделки с рабочим коллективом. Однако не всегда ситуацию удается держать под контролем.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент превращения праздничного вечера коллег в одном из ресторанов в Набережных Челнах в массовую драку. Разошедшиеся гости едва не разгромили заведение. Сообщается, что произошедшее проверяет полиция.
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