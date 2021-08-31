Штаб по наблюдению за выборами готов проконтролировать чистоту голосования

В дни выборов в Общественном штабе будет находиться группа разбора, видеоцентр и колл-центр, сообщил Венедиктов.
Группа разбора займется проверкой сообщений с участков с возможностью просмотра записей с камер видеонаблюдения. В видеоцентре будут отслеживать ситуацию на избирательных комиссиях по трансляции с камер.
Кроме того, в штабе будут располагаться три участковых избирательных комиссии дистанционного голосования и электронный штаб.
Расположение на одной площадке позволит эффективно наблюдать за чистотой дистанционного голосования, контролировать печать бюллетеней и оперативно получать статистику.
По словам Венедиктова, это позволит дополнительно сверить число зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей, а также полученных бюллетеней и отданных голосов.
"Таким образом, мы сделали единую площадку, где все системы наблюдения собраны в одном месте", – отметил журналист.
Единая система позволит оперативно отвечать на вопросы по дистанционному голосованию, быстро реагировать на сообщения с участков и в случае необходимости принимать решение о направлении мобильной группы на место.
Любой желающий может следить за голосованием при помощи обзервера. Это интернет-страница в интернете, где в зашифрованном виде будет находиться статистика по всем действиям голосующих
В Москве с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы, довыборы в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино. Наблюдать за голосованием будут 15 тысяч активистов.
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