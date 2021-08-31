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Общество
К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек

К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тысяч человек

В Москве с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы, довыборы в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино. Наблюдать за голосованием будут 15 тысяч активистов.
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"Это уже позволяет не только "закрыть" наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать "резерв" на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам", – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

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Более половины участников Корпуса наблюдателей – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 23,3% – от 35 до 50 лет. Старше 50 лет – 22,3%.

Активисты обучаются по обновленной программе. Она состоит из офлайн и онлайн-занятий. Наблюдатели работают с преподавателями Высшей школы экономики и Московского городского университета управления.

Дистанционное обучение состоит из теоретических основ, информационных материалов об особенностях наблюдения за голосованием на участках и на дому, о проведении дистанционного электронного голосования, а также о стадиях избирательного процесса и основах избирательного права.

Выборы в Москве пройдут как на избирательных участках, так и посредством системы дистанционного электронного голосования. Участники онлайн-выборов смогут выиграть ценные призы, включая квартиры и автомобили.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Автор: 31 августа 2021, 12:52 Источник: Общественная палата Москвы ✓ Надежный источник

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