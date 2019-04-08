Немцы обматерили украинских депутатов за вопрос о России
По его словам, немцы грубо выражались в адрес представителей Украины. В ходе неформального заседания обсуждались возможные изменения в регламенте организации, которые позволили бы вернуться России в ПАСЕ.
"Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы подняли главный вопрос: что для вас важнее – деньги или принципы?" – цитирует Березу Ukrinform. Немцы ответили бранью. Он подчеркнул, что представители Германии позволили себе использовать мат.
Также украинский депутат добавил, что считает поведение немецкой делегации оскорбительным. Высказывания ее лидера Андреаса Ника он и вовсе сравнил с поведением "гопоты".
По словам генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, возможный выход России из организации станет потрясением для Европейского союза. Отметим, ПАСЕ 8 апреля поддержала проведение срочных дебатов по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации. Данное предложение поддерживает и Германия.
Напомним, ПАСЕ лишила нашу страну права голоса в январе 2015 года. Санкции стали ответом на переход Крыма России в 2014 году.
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