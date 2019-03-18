Украина признала российский Крым
Киев попал в неприятную ситуацию: из-за соглашения о вылове рыбы ему грозят неприятности. Фактически в документе признается российский статус Крыма, и на любой международной встрече украинским политикам укажут на это их европейские партнеры.
У западного мира есть странная для нас черта – они верят юридическим документам, прокомментировал соглашение украинский юрист-международник Борис Бабин. А дипломат Богдан Яременко подчеркнул: подписав документ, Украина отказалась от претензий на национализированные Россией в 2014 году суда. "Это означает, что Государственное рыбное агентство признает аннексию Крыма, соглашается с этим и сотрудничает с российскими органами власти", – цитирует Яременко издание "ПолитНавигатор".
Крым вернулся в состав России пять лет назад, в марте 2014 года. После референдума, на котором более 90% жителей республики высказались за воссоединение с Россией, в Конституцию были внесены изменения.
#КрымскаяВесна #ЕР68— Filatov Anton (@barsuk86) 17 марта 2019 г.
Площадь музыки г. Тамбов pic.twitter.com/mZSlg5DO5N
На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил потребовать от Украины компенсацию за экономические убытки, которые понесла республика. По мнению политика, народ Крыма также пострадал от действий Украины: его права, в том числе языковые, были нарушены. Спикер призвал главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого озвучить в Страсбурге соответствующие требования.
В эти дни в России проходят массовые мероприятия в честь пятой годовщины Крымской весны. На улицах городов люди собираются на митинги, на площадях звучат патриотические песни.
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