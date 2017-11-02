Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным

Украина могла оставить у себя 200 боеголовок и не подписывать соглашение о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия. С таким предложением обращался к властям в Киеве бывший президент России Борис Ельцин.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал в перерыве программы на одном из телеканалов о своем разговоре с Борисом Ельциным. По словам Кравчука, занимавший пост президента России Ельцин предлагал ему оставить на Украине две сотни ядерных боеголовок и не подписывать Будапештский меморандум.

Откровения бывшего украинского лидера опубликовал на странице в Facebook журналист Роман Бочкала. "Я сидел в студии рядом с Леонидом Кравчуком. Пока были рекламные паузы, имел возможность задать вопросы, которые меня беспокоили. Первое – мог ли Будапештский меморандум гарантировать безопасность Украины. Ответ первого президента – нет, потому что это только меморандум", – написал Бочкала. На вопрос журналиста, зачем же Киев подписал соглашение, экс-президент ответил: "Ну… это политика".

Кравчук заявил, что не считает отказ от ядерного статуса ошибочным. По мнению экс-президента, у Украины не было выбора. Срок годности боеголовок, которыми обладала страна, оканчивался в 1997 году. "Далее могли начаться неконтролируемые процессы. "Ельцин мне говорил, Леня, хочешь оставляй их себе", – вспомнил Кравчук.

Первый президент Украины утверждает: он не мог даже представить себе, что "Россия станет врагом". "В отличие от стран Балтии, мы не смогли выявить источник самой большой угрозы. Еще тогда была нужна декоммунизация, украинизация", – написал Бочкала.

Будапештский меморандум Украина, Великобритания, Россия и США подписали 5 декабря 1994 года. Документом были установлены гарантии безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина обязалась удалить со своей территории все ядерное вооружение в установленные сроки.

После событий в Крыму на Россию посыпались обвинения в том, что она нарушила условия Будапештского меморандума. Москва, в свою очередь, ответила: документ в своей концепции имеет только обязательство не угрожать использованием ядерного оружия и не применять его против неядерных государств, каким и является Украина. Это обязательство Россия выполняет в полной мере, и оно никаким образом не нарушается.