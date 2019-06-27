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Июнь 27, 2019
просмотры: 123

Страшные кадры катастрофы Ан-24 в Бурятии

567

Авария самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска стоила жизни двум членам экипажа. Инцидент произошел утром 27 июня. У лайнера отказал один из двигателей, ему пришлось пойти на посадку. Самолет  выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, на борту вспыхнул пожар.

Погибли командир корабля и бортмеханик. 22 пассажира пострадали, семеро из них госпитализированы. Всего на борту было 46 человек, включая членов экипажа. Самолет полностью разрушен.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Огромное спасибо тому, кто показал мне этот прекрасный сайт KUS︂H︂B︂E︂RR︂IE︂S.C︂O︂M/64RKD9T Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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