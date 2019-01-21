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Янв. 21, 2019
просмотры: 123

Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами

567

21-летняя Ана Паула Сеспедес из Парагвая осуществила мечту многих мальчиков – стала пилотом. О своих успехах в этой непростой профессии девушка регулярно рассказывает своим подписчикам в Instagram. Также она любит делиться откровенными фотографиями в купальниках. На страницу Сеспедес уже подписались более 50 тысяч пользователей. "Дни.ру" подготовили репортаж о храброй красавице.

Ана рассказала, что главным примером для нее стал отец. "Я восхищалась своим папой с самого детства. Он тоже был пилотом. Я хотела поскорее вырасти, чтобы поступить на специальные курсы. И когда я достигла нужно возраста, то сразу отправилась учиться", – поделилась летчица в интервью Daily Mail. Сеспедес утверждает, что благодаря своей профессии она часто путешествует и может побывать в двух местах за один день. Эти приключения, по словам девушки, наполняют ее сердце радостью.  

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