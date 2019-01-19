"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи

Любители спорта обратили внимание на соцсети украинской спортсменки Марины Бех. 23-летняя легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, поражает своей красотой.
Марина с удовольствием демонстрирует спортивные, но в тоже время женственные формы. Ее мышцам и рельефам позавидует каждая фитоняшка. "Горяча, чертовка!" – пишут потерявшие рассудок мужчины под пикантными снимками прыгуньи.
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