Что стало с самой красивой девочкой в мире

Девочку по имени Тилан Блондо назвали самой красивой в мире, когда ей было шесть лет. Тогда она украсила обложку детского приложения известного журнала Vogue и вмиг прославилась. Сейчас Тилан 17 лет, она продолжает работать моделью, причем сотрудничает с самыми элитными брендами. А недавно юная красавица подтвердила свой титул – ее включили в международный рейтинг "100 самых красивых лиц 2018 года".