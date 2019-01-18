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Янв. 18, 2019
просмотры: 123

Что стало с самой красивой девочкой в мире

567

Девочку по имени Тилан Блондо назвали самой красивой в мире, когда ей было шесть лет. Тогда она украсила обложку детского приложения известного журнала Vogue и вмиг прославилась. Сейчас Тилан 17 лет, она продолжает работать моделью, причем сотрудничает с самыми элитными брендами. А недавно юная красавица подтвердила свой титул – ее включили в международный рейтинг "100 самых красивых лиц 2018 года".

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