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Июнь 29, 2018
просмотры: 123

Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу

567

В рамках проекта "Московское долголетие" в зале школы №709 состоялся "летний бал" для пенсионеров.

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